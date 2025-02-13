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Giriş Tarihi: 14.2.2025 01:24

UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı. Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşandı.

Son 16 play-off turu ilk maçlarında şu sonuçlar alındı:

- TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya): 1-3

- Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

- Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan): 2-1

- Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda): 0-1

- Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya): 0-3

- Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya): 1-2

- Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

- Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0

Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!
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