Demir, Antalya’ya geçit vermedi

Geçen hafta G.Saray maçında 30. dakikada sahadan çekilen ve hükmen yenilgiyle birlikte 3 puanı da silinen Adana Demirspor, 24. haftanın açılış karşılaşmasında Antalya'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi ekip, 6 müsabaka sonra puanla tanıştı ancak galibiyet hasretini dindiremedi. Adana Demir'in golünü 28'de penaltıdan Nabil Alioui atarken, kırmızı-beyazlıların sayısı 45'te Larsson'dan geldi. Son 8 maçında sadece bir kez kazanan Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalya, dün de gülemedi.



EMRE BELÖZOĞLU İLK YARIDA KIZARDI

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarı sonunda orta hakem Kadir Sağlam'a sert şekilde itiraz edince kırmızı kart gördü.