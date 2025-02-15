Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş taraftarına: "Uğurcan Çakır'a yapılan insanlık ayıbıdır"

"UĞURCAN ÇAKIR'A YAPILAN İNSANLIK AYIBIDIR"

"Uğurcan bizim gözbebeğimiz, takımımızın kaptanı. Aklı başında herhangi bir taraftarın bu tarz edilen bir küfürü doğru bulacağını asla düşünmüyorum. Uğurcan Çakır'a yapılan bir insanlık ayıbıdır. Taraftarın oyuncularla karşı karşıya geldiği zamanlar olabilir. Bunlar futbolun içerisinde var ama maç boyunca küfür edilmesini Beşiktaş gibi bir camiaya yakıştıramadım. Kimsenin bu tarz bir küfürü kabul edeceğini düşünmüyorum. Çok büyük bir saygısızlık oldu."

"TARAFTARA KARŞI ÇOK MAHCUBUM"

"Bu sezon itibarıyla taraftarıma karşı alınan sonuçlar nedeniyle çok mahcubum. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok, şahsım adına bunu söyleyebilirim."

"ŞENOL GÜNEŞ'İN TALEP ETTİĞİ 5 OYUNCUNUN 4'ÜNÜ ALDIK"

"Hocamızın ve izleme ekibinin bizden talep ettiği 5 oyuncu vardı. Bu oyuncuların 4'ünü aldık, 1 tanesiyle de maddi şartlardan dolayı anlaşamadık. Trabzonspor yönetimi olarak hocanın onayından geçen tüm isimleri kadromuza katmaya çalışıyoruz. Bu önümüzdeki transfer döneminde de devam edecek. Eksiklerimiz hala var ama ekonomik tablo düzeldikçe, Trabzonspor'un borçları yönetilebilecek bir hale geldikçe takımda oynayacak kaliteli oyuncuların sayısı da artacaktır. Çok önemli sıkıntılardan geçtik, geçmeye devam ediyoruz. Bu tablo düzeltmeye devam ettikçe taraftarlarımızın istediği oyuncuları bünyemize katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.