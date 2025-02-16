Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel Uğurcan Çakır açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. A Spor'a konuşan Doğan, "Yapılan bir insanlık ayıbıdır" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)