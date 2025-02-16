Video Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel Uğurcan Çakır açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel Uğurcan Çakır açıklaması!

16.02.2025 | 01:12

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. A Spor'a konuşan Doğan, "Yapılan bir insanlık ayıbıdır" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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