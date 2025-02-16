Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 16.2.2025 18:01 Son Güncelleme: 16.2.2025 18:04

CANLI Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

CANLI Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlıyor! Mücadelede 11’ler belli oldu...

Avrupa Ligi play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.

İŞTE 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Giannotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa

6 FUTBOLCU YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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CANLI Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...
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