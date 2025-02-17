Son dakika haberi: Beşiktaş, Necip Uysal’ın sözleşmesini uzattı! İşte sözleşme süresi...

Beşiktaş, altyapıdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen takım kaptanı Necip Uysal'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Necip Uysal'la bir araya geldi. 34 yaşındaki futbolcu, kendisini iki sezon daha Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

SERDAL ADALI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreninde konuşan Serdal Adalı, "Necip Uysal ile sözleşme uzatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş kariyerinde 461 maça çıkan Necip Uysal 6 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI YAŞADI

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, sezon başında sol dizinde ön çapraz bağ sakatlığı yaşamış, tecrübeli oyuncunun 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.