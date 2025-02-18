Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Antalyaspor, Sivasspor ve Samsunspor, '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi'

- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Kayserispor, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Galatasaray, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, 'saha olayları'

- Çaykur Rizespor, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması'

- Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 'sportmenliğe aykırı hareketi'

- Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'tehdidi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

