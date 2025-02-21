Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 1 maç ceza verdi. Belözoğlu, takımının Kasımpaşa ile oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak. Belözoğlu ve Antalyaspor para cezası ile de cezalandırılırken PFDK tarafından açıklanan karar şöyle:

"ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 14.02.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.