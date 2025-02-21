Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç'ten Anderlecht - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: "Takım rakip sahaya yerleşmişken 50 metre geriye koşturması..."

Normal şartlarda olsa birçok eleştiri üreteceğimiz bir 90 dakika aslında. Ama maçın aklı da, fikri de orada değil. Sakatlıklar kulübeyi de isimsiz ve seçeneksiz bıraktı. "Mert Müldür dışında hamlem yok" demeye getirdi Portekizli hoca.