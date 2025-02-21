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Giriş Tarihi: 21.2.2025 09:03

Süper Lig'de 25.hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 25'inci hafta heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Saat 20.00'de ikas Eyüpspor-Beşiktaş, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçları oynanacak.

AA
Süper Lig’de 25.hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 25'inci, Trendyol 1. Lig'de ise 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Nesine 2. Lig'de 24'üncü, Nesine 3. Lig'de ise 21'inci hafta maçları olumsuz hava koşulları dikkate alınarak 1-2 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şu şekilde:

Bugün:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (GAİN Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

- Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

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Süper Lig'de 25.hafta başlıyor! İşte program...
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