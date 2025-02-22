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Giriş Tarihi: 22.2.2025 15:09

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA
Beşiktaş’ta Türkiye Kupası hazırlıkları başladı!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 45 dakika sürdü. Salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kuvvet ve dayanıklılık programının ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.

Beşiktaş, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etmek üzere bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.

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Beşiktaş'ta Türkiye Kupası hazırlıkları başladı!
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