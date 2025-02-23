‘Ole’y Rafa geri döndü!

Rafa Silva, siyahbeyazlı forma altında ağustos ayında 4 gol, 3 asistle oynamış ve sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Sonrasında takımdaki düşüşle birlikte, sürekli olarak pozisyonunun değiştirilmesi Portekizli yıldızın tabela etkisini azaltmıştı. Ancak 31 yaşındaki futbolcu yeni hocasıyla birlikte yeniden zirveye kuruldu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gerçek mevkii olan forvet arkasında görevlendirmesi ve takımın oyununun da değişmesiyle birlikte Rafa Silva yeniden orkestra şefliğine yükseldi.

SKOR KATKISINDA BİRİNCİ

Norveçli çalıştırıcı yönetiminde 5 maçta sahada yer alan tecrübeli yıldız, 4 gol atarken 4 de asist yaptı. Süper Lig'de Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarında 1'er gol kaydeden Rafa, Eyüp karşısında da 1 gol, 2 asistle galibiyetin baş mimarı oldu. Geldiği ilk günden bu yana oyuncularıyla yakından ilgilenmeye özen gösteren Ole Gunnar Solskjaer'in, Portekizli futbolcu ile sık sık oyuna ve takıma dair görüşüp, fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Bu sezon toplamda 12 gol, 9 asiste ulaşan Rafa Silva, siyahbeyazlı takımda 20 gol katkısını aşan tek oyuncu konumunda bulunuyor.

İŞTE KARİYERİ

Rafa Silva, profesyonel kariyerine 2012'de Feirense'de başladı. Daha sonra Braga takımında oynadı. 31 Ağustos 2016'da 16 milyon Euro bonservis ücretiyle Benfica'ya transfer oldu.

Benfica'da 326 maça çıkarken 94 gol ve 79 asistle takımın değişmezleri arasında yer aldı.

2024 yılında serbest kalınca Beşiktaş'la anlaştı.

Portekiz Milli Takım formasını 25 kez giyerken 4 asist yaptı.