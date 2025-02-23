Şenol Güneş’ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na gönderme!

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YABANCI HAKEM ELEŞTİRİSİ: "TUZ KOKMUŞTUR"

Hakemle ilgili soruya ise Güneş, "Düzen bu. Hakeme de sahaya da her şeye uyum sağlamak zorundayız. Konuşarak bir şey çözemiyoruz. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Bazen kızıyoruz. Kızmak çözmüyor meseleyi" açıklamasında bulundu. Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına de tepki göstererek, "Ne diyorlar 'Kasıtlı yapmış gibi bana karşı yaptı diyorlar' sana karşı yapılmışsa gereğini yaparsın. Bordo-mavi kanın olmaz abi kanın kırmızı olur. Bordo-mavi Trabzonspor'un forma rengi eğer bir kasıt yapılıyorsa orada gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor'a veya Sivasspor'a haksızlık yapmaksa yanlış bir yol, çok büyük bir yanlış. Bunu konuşarak kahraman olamazsın. Ben oyuncuya eksiklerini söyleyebilirim ama değiştirme hakkım var. Onun için yetkililer sorumlu olacak. Bizim de alanımıza girmeyecek. Yabancı hakem magazin işi. Gelse ne olur gelmese ne olur. Yine aynı tartışmalar devam edecek. VAR sistemi geldiği zaman da söyledim. Tartışma devam ediyorsa niyet sorgulanmaya başlar. Tuzun kokması gibidir. Tuz kokmuştur. Hangi sonuçlar alınırsa alınsın çoğunluk memnun olmayacaktır. Siz yukarılara bakmayın aşağılarda bakın. Kimlerin nasıl canlarının yandığını"

GÜNEŞ'TEN HACIOSMANOĞLU'NA GÖNDERME

Şenol Güneş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bize de yakıştırmalar yapılıyor, kesseniz kanım bordo-mavi akar. Trabzonspor küme düşme potasının oralarda." sözlerine karşılık verdi.

Güneş "Bordo-mavi kan olmaz, kan kırmızı olur. Bordo-mavi, Trabzonspor'un forma rengidir. Eğer bu kumpas yapılıyorsa, orada gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık, Trabzonspor'a veya Sivasspor'a haksızlık yapmaksa, o yanlış bir yol. O çok büyük bir yanlış. Haklıysan haklı durum alırsın, haksızsan çözüm bulmalısın. Bunu konuşarak kahramanlaşamazsın." diyerek tepki gösterdi.

Şenol Güneş: "Çok ciddi uzun sakatlığımız yok, uzun sakatlıkları çok gördük. Dün Draguş'a hoş geldin dedim. Galatasaray maçından beri yok, yeni geldi. Bunları yaşıyoruz. Galatasaray'da bizim maçtan önce bir oyuncu sakatlandı. Dünyayı yıktılar, bir hafta sonra oynadı. Biz işimize bakacağız, seneye Trabzonspor yarışırken bakarız. Bunları bir kenara yazalım, dursun, ileride kullanırız. Bizim de hakkımız var."