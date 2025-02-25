Beşiktaş’tan TFF’ye yabancı hakem başvurusu!

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Maçın ardından Beşiktaş da harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, hem Galatasaray ve hem de Fenerbahçe ile oynayacakları maçların yabancı hakem tarafından yönetilmesi için TFF'ye başvurdu.

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında hakem olarak Slavko Vincic'i istediklerini ifade etmişti.

"AYNI HAKEMİ İSTİYORUZ"

Adalı, "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim." ifadelerini kullanmıştı. (HT Spor)