İskenderunspor, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde!

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten İskenderunspor, grubu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 3 puanı bulunan Fatih Karagümrük ise grubu 5'inci sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor

GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor

GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor