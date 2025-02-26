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Giriş Tarihi: 26.2.2025 22:44 Son Güncelleme: 26.2.2025 22:56

İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında İskenderunspor, konuk olduğu Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti Bu sonuçla 5 puana yükselen İskenderunspor, grubu 2'nci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fatih Karagümrük ise 3 puanla grubu 5'inci sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

DHA
İskenderunspor, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çaldı. Ömer Faruk Gültekin'in yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ve Mehmet Sıraç Akpınar üstlendi.

Maça hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip, 5'inci dakikada Ulaş Zengin'in attığı golle 1-0 öne geçti. 7'nci dakikada Erdem Can Polat, İskenderunspor'un 2'nci golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük, 51'inci dakikada penaltıdan Muhammed Mert'in fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve İskenderunspor maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten İskenderunspor, grubu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 3 puanı bulunan Fatih Karagümrük ise grubu 5'inci sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor

GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor

GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor

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İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
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