İskenderunspor, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çaldı. Ömer Faruk Gültekin'in yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ve Mehmet Sıraç Akpınar üstlendi.
Maça hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip, 5'inci dakikada Ulaş Zengin'in attığı golle 1-0 öne geçti. 7'nci dakikada Erdem Can Polat, İskenderunspor'un 2'nci golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten İskenderunspor, grubu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 3 puanı bulunan Fatih Karagümrük ise grubu 5'inci sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.
MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor
GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor
GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor