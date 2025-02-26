Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR Ç.RİZESPOR CANLI | Trabzonspor'un kupada konuğu Çaykur Rizespor! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.2.2025 19:21 Son Güncelleme: 26.2.2025 19:23

TRABZONSPOR Ç.RİZESPOR CANLI | Trabzonspor'un kupada konuğu Çaykur Rizespor! 11'ler belli oldu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR Ç.RİZESPOR CANLI | Trabzonspor’un kupada konuğu Çaykur Rizespor! 11’ler belli oldu...

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililerin ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

İŞTE 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Ç.RİZESPOR: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Mithat, Buljusabic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Sowe.

EKSİKLER:

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

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TRABZONSPOR Ç.RİZESPOR CANLI | Trabzonspor'un kupada konuğu Çaykur Rizespor! 11'ler belli oldu...
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