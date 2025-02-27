GALATASARAY KONYASPOR CANLI | Galatasaray’ın kupada konuğu Konyaspor! 11’ler belli oldu...

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

İŞTE 11'LER:

Galatasaray: Günay, Kaan, Metehan, Cuesta, Jelert, Berkan, Kerem, Mertens, Yunus, Yusuf, Ahmed Kutucu

Tümosan Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Melih Bostan, Umut

EKSİKLER:

Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.