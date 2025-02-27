Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY KONYASPOR CANLI | Galatasaray'ın kupada konuğu Konyaspor! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.2.2025 17:46 Son Güncelleme: 27.2.2025 18:05

GALATASARAY KONYASPOR CANLI | Galatasaray'ın kupada konuğu Konyaspor! 11'ler belli oldu...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR CANLI | Galatasaray’ın kupada konuğu Konyaspor! 11’ler belli oldu...

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

İŞTE 11'LER:

Galatasaray: Günay, Kaan, Metehan, Cuesta, Jelert, Berkan, Kerem, Mertens, Yunus, Yusuf, Ahmed Kutucu

Tümosan Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Melih Bostan, Umut

EKSİKLER:

Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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GALATASARAY KONYASPOR CANLI | Galatasaray'ın kupada konuğu Konyaspor! 11'ler belli oldu...
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