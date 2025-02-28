Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Bu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray ve Tümosan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. İşte maçın özeti...