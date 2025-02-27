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Giriş Tarihi: 27.2.2025 14:55 Son Güncelleme: 27.2.2025 15:23

Son dakika: Fenerbahçe'nin kupada rakibi Gaziantep! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda 3 puan alarak grubunu lider tamamlamak istiyor. A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe’nin kupada rakibi Gaziantep! İlk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadele Gaziantep Stadı'nda oynanacak.

Saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Yusuf, Skriniar, Oğuz, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

2 EKSİK

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak. Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin kupada rakibi Gaziantep! İlk 11'ler belli oldu...
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