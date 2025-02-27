Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! İşte Mourinho ve Okan Buruk’a verilen ceza...

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, müsabaka sonrası basın toplantısında gerçekleştirilen ve sevke konu edilen ifadeleri her ne kadar Kurulumuza FDT'nin 41. Maddesi kapsamında sevk edilmiş ise de, yapılan açıklamanın "hakaret" disiplin ihlalinin unsurlarını tam olarak taşımadığı ancak açıklamaların mahiyeti dikkate alınarak rakip takım mensuplarına yönelik kullanılan ifadelerin, sarf edilmesinde zorunluluk bulunmayan, spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı bir içerik taşıdığı, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler içerdiği bu haliyle sportmenliğe aykırı bir eylem olarak nitelendirildiği, eylemin basın toplantısı yoluyla gerçekleştirildiği dikkate alınarak FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)