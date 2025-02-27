Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde! Kasımpaşa veda etti...

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son hafta maçında Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç konuk ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Juan, 38 ve 46'ncı dakikalarda Matsuki, 51'inci dakikada Kubilay ve 73'üncü dakikada Nazım Sangare kaydetti.

Göztepe, 3'te 3 yaparak 9 puan topladı ve B Grubu'nu averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada tamamlayarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

12. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Nazım Sangare'nin ortasında Juan, penaltı noktası yakınında topla buluştu. Oyuncu, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında Victor Hugo'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Juan ıskalarken arka direkte Matsuki, topu kontrol etti. Matsuki, net bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2

İzmir ekibi, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un kale önüne yaptığı ortada Matsuki, altıpasın gerisinde ayak içiyle topu ağlarla buluşturdu: 0-3

50. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Savunmada yapılan hatanın ardından topu kontrol eden Matsuki, sağ kanattaki Nazım Sangare'ye pasını çıkardı. Oyuncunun verdiği pasla meşin yuvarlağı önüne alan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası ilk metrelerinden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4

74. dakikada sarı-kırmızılılar 5. golü kaydetti. Doğan Erdoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Nazım Sangare, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-5

Göztepe, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay (Dk. 56 Emirhan Yiğit), Yunus Emre Atakaya, Taylan Utku Aydın (Dk. 46 Furkan Ulupınar), Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Muhammed Ayeş (Dk. 46 Berkay Muratoğlu), Atakan Müjde (Dk. 75 Beraat Doğan Yıldız), Yusuf İnci (Dk. 46 Dağhan Erdoğan), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton (Dk. 60 Nielsen), Koray Günter (Dk. 46 Bokele), Nazım Sangare, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Djalma (Dk. 46 Miroshi), Victor Hugo, Matsuki (Dk. 60 Tijanic), Juan (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Kasımpaşa 0-1 Göztepe

GOL | Kasımpaşa 0-2 Göztepe

GOL | Kasımpaşa 0-3 Göztepe

GOL | Kasımpaşa 0-4 Göztepe

GOL | Kasımpaşa 0-5 Göztepe