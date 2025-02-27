Video Türkiye Kupası GOL | Kasımpaşa 0-1 Göztepe
GOL | Kasımpaşa 0-1 Göztepe

GOL | Kasımpaşa 0-1 Göztepe

27.02.2025 | 18:20

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Göztepe, 12. dakikada Juan Santos da Silva’nın attığı golle Kasımpaşa karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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GOL | Kasımpaşa 0-5 Göztepe 27.02.2025 | 18:20
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GOL | Kasımpaşa 0-2 Göztepe 27.02.2025 | 18:19
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