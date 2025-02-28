Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe maçı sonrası açıkladı: "Haberci hislerim bu durumu normal karşılamıyor"

İlk golde başlangıç pası, ikincisinde direkt asist İrfan Can Kahveci'den geldi. Bu maç özelinde Fred de en verimli oyuncuydu. Üç golde de ceza alanı içindeydi. Top rakibe geçtiğinde de ilk dalgakıran oldu. Doğru koşular, alan kapamalar ve ihtiyacı olana seçenek olarak sahadaydı.