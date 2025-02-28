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Giriş Tarihi: 28.2.2025 11:33

Süper Lig'de 26'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın maçlarında görev alacak olan hakemler

DHA
Süper Lig’de 26’ncı haftanın hakemleri açıklandı

SÜPER Lig'de 26'ncı haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın programı ve hakemler şöyle;

YARIN

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: ÇAĞDAŞ ALTAY

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: HALİL UMUT MELER

2 MART PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: CİHAN AYDIN

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: MEHMET TÜRKMEN

3 MART PAZARTESİ

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: OZAN ERGÜN

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: ALPER AKARSU

20.30 Göztepe - Samsunspor: OĞUZHAN ÇAKIR

20.30 Başakşehir - Sivasspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU

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Süper Lig'de 26'ncı haftanın hakemleri açıklandı
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