Süper Lig’de 26’ncı haftanın hakemleri açıklandı

SÜPER Lig'de 26'ncı haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: ÇAĞDAŞ ALTAY
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: HALİL UMUT MELER
2 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: CİHAN AYDIN
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: MEHMET TÜRKMEN
3 MART PAZARTESİ
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: OZAN ERGÜN
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: ALPER AKARSU
20.30 Göztepe - Samsunspor: OĞUZHAN ÇAKIR
20.30 Başakşehir - Sivasspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU