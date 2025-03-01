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Giriş Tarihi: 1.3.2025 18:16 Son Güncelleme: 1.3.2025 18:16

Beşiktaş, Futbol Teknik ve Scouting Direktörünü açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine Eduard Graf'ın getirildiğini duyurdu.

AA
Beşiktaş, Futbol Teknik ve Scouting Direktörünü açıkladı!

Beşiktaş, Eduard Graf'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörü olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne, Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi."

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Beşiktaş, Futbol Teknik ve Scouting Direktörünü açıkladı!
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