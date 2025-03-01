Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 58. randevuda!

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 57 lig mücadelesinde Fenerbahçe 38 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez evinde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 23'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 64 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.