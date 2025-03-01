Serdal Adalı: İdeal kadro için 3 transfer dönemine ihtiyacımız var!

Beşiktaş Kulübü'nde 2024 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısında başkan Serdal Adalı önemli açıklamalar yaptı.
"İki gün sonra Beşiktaş'ın kuruluş 122. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz duruşuyla, devletine bağlılığıyla her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk bayrağıyla, Gazi Mustafa Kemal'in annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir."
''MEVCUT BAŞKAN KENDİSİNDEN ÖNCEKİNE SALLARSA...''
"Bu kurul, geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Bu o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Bizim dönemimizde böyle bir durum olmayacak. O gün toplantı olsaydı 'Ne zamanki mevcut başkan, kendisinden önceki başkan ve yönetim kurullarına dayanaksız bir şekilde sallamaya başlarsa bilin ki mevcut yönetimde sıkıntılar var' derdim. Seçim zamanı, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim. İnsan beyni bazen hatırlamak istemediklerini bilinç altına atıyor. Kulübü yönetme sorumluluğu alan bizler, kulübün akil insanları olan sizler unutmamak zorundayız. Hatırlatmalıyız. Divan önüne çıkma cesareti gösteremeyenleri unutmamalıyız."
''SAHTE İMZALARLA KARŞILAŞTIK''
"Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın ilüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Kulübe geldiğimizde her yerde kaos ve çok başlılık vardı. Sporcularımızda aidiyet sıkıntısı vardı. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Satın alma prosedürleri umursamayan bir hal almış. Büyük meblağlı işler, ihalesi ve teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak için çalışıyor."
''ÖNCEKİ YÖNETİM BORCU %75 ARTTIRMIŞ''
"İlk işimiz Beşiktaş'ı hangi koşullarda aldığımızı tespit etmek oldu. Bağımsız denetim kuruluşundan, nasıl bir mali tablo aldığımızı raporlamalarını istedik. Bu rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaş'ımızın toplam borcu 15.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır. Futbol A Takımına, mayıs-aralık ayları arasındaki toplam yükümlülüğümüz 45 milyon euro. 2 milyara yakın. Hentbolda 10 milyonluk zarar 88 milyona, voleybolda 3 milyonluk zarar 100 milyona çıkmış. Hepimiz futbola yoğunlaşmışken diğer taraflarda da olanlar olmuş, yapılanlar yapılmış."
''KORKMAM, GERİ ADIM ATMAM''
"Geçtiğimiz yılın kasım ayında, kulübümüzün bilişim sistemine bir saldırı yapıldığını tespit ettik. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Denetim kurulumuzun ihtiyaç duyduğu birçok evrak kayıtlardan silinmiş. Bilgi işlem sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve iç denetim ekibimizin belirlediği dosyaları, savcılığa teslim ettik. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıkmaktır. Taviz vermeyeceğiz, gereğini yapacağız. Geçmiş dönemlere dair yaptığımız incelemeler ve aratışrmalar sonuçları ortaya çıkmaya başladıkça, hafif tehditler, mesajlarla, seçim de yaklaşıyor bize bunu bırak kurcalamaya demeye çalışanlar oldu. Ben 3 ay sonra seçim olsa da korkmam, geri adım atmam. Burası Beşiktaş. Bu işlerin üzerine gideceğim. Yapılan yanlışları ortaya çıkartacağım. Beşiktaş'ın tek bir kuruşunu dahi çalanı görürsem, yargı yoluna gitmekten imtina edersem namerdim. KPMG Denetleme firması ile anlaştık. Hem bizden önceki dönemi, hem de ondan önceki 4 yıllık Ahmet Başkanı dönemini kendisinin de isteğiyle denetleme kararı aldık."
''3 TRANSFER DÖNEMİNE İHTİYACIMIZ VAR''
"Transferde hata lüksümüz kalmamıştı. Yüksek bedellerin altına imza atarak yapılan popülist işler geçmişte kalmıştır. Bu kesinlikle bizim dönemimizde olmayacaktır. Beşiktaş'ın ihtiyacını net şekilde görüyoruz. Uzun vadeli bir plan yaptık. İdeal kadro yapılanmasına ulaşmak için 3 transfer dönemine ihtiyacımız var.''
''EDUARD GRAF BUGÜN GÖREVE BAŞLADI''
Borussia Dortmund'un şef scoutu Eduard Graf ile anlaştık ve bugün itibaririyle resmi görevine başlayacak. Kendisine bağlı 7 bölgesel alt birim olacak. Bu birimleri ise video ve data scouting ile analiz birimleri destekleyecek. Ek olarak bizzat bana bağlı olacak. Ve eski futbolcularımızdan oluşan bir danışma kurulumuzla beraber görev yapacağız."