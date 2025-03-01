Serdal Adalı: İdeal kadro için 3 transfer dönemine ihtiyacımız var!

''KORKMAM, GERİ ADIM ATMAM''

"Geçtiğimiz yılın kasım ayında, kulübümüzün bilişim sistemine bir saldırı yapıldığını tespit ettik. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Denetim kurulumuzun ihtiyaç duyduğu birçok evrak kayıtlardan silinmiş. Bilgi işlem sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve iç denetim ekibimizin belirlediği dosyaları, savcılığa teslim ettik. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıkmaktır. Taviz vermeyeceğiz, gereğini yapacağız. Geçmiş dönemlere dair yaptığımız incelemeler ve aratışrmalar sonuçları ortaya çıkmaya başladıkça, hafif tehditler, mesajlarla, seçim de yaklaşıyor bize bunu bırak kurcalamaya demeye çalışanlar oldu. Ben 3 ay sonra seçim olsa da korkmam, geri adım atmam. Burası Beşiktaş. Bu işlerin üzerine gideceğim. Yapılan yanlışları ortaya çıkartacağım. Beşiktaş'ın tek bir kuruşunu dahi çalanı görürsem, yargı yoluna gitmekten imtina edersem namerdim. KPMG Denetleme firması ile anlaştık. Hem bizden önceki dönemi, hem de ondan önceki 4 yıllık Ahmet Başkanı dönemini kendisinin de isteğiyle denetleme kararı aldık."