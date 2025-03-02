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Giriş Tarihi: 2.3.2025 19:30 Son Güncelleme: 2.3.2025 20:03

FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI | Fenerbahçe'nin konuğu Onvo Antalyaspor! 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele öncesinde sahaya çıkacak kadrolar belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI | Fenerbahçe’nin konuğu Onvo Antalyaspor! 11’ler belli oldu...

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Kelven, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

EKSİKLER:

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI | Fenerbahçe'nin konuğu Onvo Antalyaspor! 11'ler belli oldu...
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