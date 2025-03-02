FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI | Fenerbahçe’nin konuğu Onvo Antalyaspor! 11’ler belli oldu...

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Kelven, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

EKSİKLER:

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.