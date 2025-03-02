Mert Müldür: "Zirveye ortağız"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Attığı golün ardından yaptığı sevincini geçtiğimiz sezon Konyaspor maçında da yaptığı belirten Müldür, "Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda arkadaşımın yaptığı bir gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti" ifadelerini kullandı.

"ZİRVEYE ORTAĞIZ"

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile aradaki puan farkının 4'e indiğinin hatırlatılması üzerine Müldür, "Şu an zirveye ortak olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla da puan farkı açılmış değil. Biz maç maç kendimize odaklandık. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ TÜM MAÇLARI KAZANMAK"

Sezonun geri kalanıyla ilgili takımın hedeflerinden bahseden Müldür, "Bizim hedefimiz önümüzdeki tüm maçları kazanmak. Avrupa'da Rangers maçı olsun üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Kesinlikle kupalar kazanmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi yükselme play-off turunda Macaristan ile oynayacağı iki maçı değerlendiren Müldür, "Milli takımda çok önemli iki maç bizi bekliyor. Orada da çok büyük hedeflerimiz var. İyi bir jenerasyona sahibiz. Orada da çok başarı olmak istiyoruz ama Fenerbahçe'de kritik maçlarımız var. Biz bu maçlara odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.