Son dakika haberi: Mert Müldür’den Okan Buruk’a gönderme! Gol sevinci gündem oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.
Sarı-lacivertliler, maça, "İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri" 11'iyle çıktı.
Sol kanattan kazanılan kornerin başına geçen Sebastian Szymanski, topu ceza alanına gönderdi. Gönderilen topa ön direkte iyi yükselen Mert Müldür, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Mert Müldür'ün gol sevinci, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede olarak yorumlandı. Müldür, attığı golün ardından tribünlere doğru koşarak 'saat işareti yaptı.
Sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynadığı mücadelede Okan Buruk, bir pozisyon sonrası hakeme saatini göstermişti.
RESMİ HESAP DA PAYLAŞTI
Fenerbahçe resmi X hesabı, Mert Müldür'ün attığı golün ardından bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesbaından yapılan paylaşımda, Müldür'ün saatli sevinci kullanılarak, "Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak" ifadeleri kullanıldı.
Tik Tak— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 2, 2025
Tik Tak
Tik Tak 😜 pic.twitter.com/chPcyyiOQ1