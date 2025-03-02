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Giriş Tarihi: 2.3.2025 21:29 Son Güncelleme: 2.3.2025 21:36

Son dakika haberi: Mert Müldür'den Okan Buruk'a gönderme! Gol sevinci gündem oldu...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 26.haftasında Antalyspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçın 9.dakikasında Mert Müldür'ün attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Müldür'ün gol sevinci, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Mert Müldür’den Okan Buruk’a gönderme! Gol sevinci gündem oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Sarı-lacivertliler, maça, "İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri" 11'iyle çıktı.

Maça hızlı başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Mert Müldür'ün 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Sol kanattan kazanılan kornerin başına geçen Sebastian Szymanski, topu ceza alanına gönderdi. Gönderilen topa ön direkte iyi yükselen Mert Müldür, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mert Müldür'ün gol sevinci, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede olarak yorumlandı. Müldür, attığı golün ardından tribünlere doğru koşarak 'saat işareti yaptı.

Sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynadığı mücadelede Okan Buruk, bir pozisyon sonrası hakeme saatini göstermişti.

RESMİ HESAP DA PAYLAŞTI

Fenerbahçe resmi X hesabı, Mert Müldür'ün attığı golün ardından bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesbaından yapılan paylaşımda, Müldür'ün saatli sevinci kullanılarak, "Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Mert Müldür'den Okan Buruk'a gönderme! Gol sevinci gündem oldu...
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