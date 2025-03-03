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Giriş Tarihi: 3.3.2025 15:01 Son Güncelleme: 3.3.2025 15:19

Tümosan Konyaspor - Trabzonspor CANLI | Trabzonspor, Konyaspor'un konuğu! Mücadelede 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Tümosan Konyaspor - Trabzonspor CANLI | Trabzonspor, Konyaspor’un konuğu! Mücadelede 11’ler belli oldu...

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

İŞTE 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Sikan, Banza.

EKSİKLER:

Konyaspor'da Slowik ve Damjanovic'in sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Enis Destan, Draguş ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Savic ve Mustafa Eskihallaç'ın durumu maç saatinde belli olacak.

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Tümosan Konyaspor - Trabzonspor CANLI | Trabzonspor, Konyaspor'un konuğu! Mücadelede 11'ler belli oldu...
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