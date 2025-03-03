Tümosan Konyaspor - Trabzonspor CANLI | Trabzonspor, Konyaspor’un konuğu! Mücadelede 11’ler belli oldu...

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

İŞTE 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer.



Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Sikan, Banza.

EKSİKLER:

Konyaspor'da Slowik ve Damjanovic'in sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Enis Destan, Draguş ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Savic ve Mustafa Eskihallaç'ın durumu maç saatinde belli olacak.