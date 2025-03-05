Galatasaray’daki doping iddiaları bilimsel yanıt!

Son günlerde sosyal medyada, G.Saraylı oyuncuların saçlarını sarıya boyatmalarını doping almaları ile bağdaştıran bir kampanya başlarken bu konuda çok sayıda da gönderi yapıldı. Özellikle sahte profiller üzerinden yapılan paylaşımlarda Morata'nın saçlarını sarıya boyatması, doping almasına işaret olarak gösterildi. Daha önceden İcardi, Torreira, Nelsson gibi isimlerin de doping aldığı ve bu nedenle saçlarını boyadığı ifadeleri son 1 haftanın en çok konuşulan gündem maddelerinden olurken Prof. Dr. Sevil Atasoy bu söylemlere net yanıt verdi.