Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu...
Giriş Tarihi: 6.3.2025 14:39 Son Güncelleme: 6.3.2025 14:53

Son dakika haberi: Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grup müsabakalarının ardından çeyrek finale kalan takımlar için kura çekimi gerçekleşti. Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu. İşte Türkiye Kupası'ndaki tüm eşleşmeler...

Son dakika haberi: Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının ardından heyecan çeyrek final etabıyla devam ediyor. Çeyrek final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, Atv ve A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekimine seri başı olarak katıldı. Grubunu ikinci tamamlayan Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaary

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray
Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yarı final müsabakaları 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

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Son dakika haberi: Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu...
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