Video Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı! Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşti | Video
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı! Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşti | Video

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı! Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşti | Video

06.03.2025 | 14:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının ardından heyecan çeyrek final etabıyla devam ediyor. Çeyrek final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, Atv ve A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekimine seri başı olarak katıldı. Grubunu ikinci tamamlayan Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının ardından heyecan çeyrek final etabıyla devam ediyor. Çeyrek final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, Atv ve A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekimine seri başı olarak katıldı. Grubunu ikinci tamamlayan Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaary

Beşiktaş - Göztepe

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