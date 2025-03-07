Beşiktaş’tan Gedson’a stratejik sözleşme!

Trendyol Süper Lig'de çıkışını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in sözleşmesine zam yaptı.

Beşiktaş'ta göreve geldiğinde Gedson Fernandes'e maaş zammı yapılacağını açıklayan Başkan Serdal Adalı verdiği sözü tuttu. Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmeler resmiyete kavuştu.

Tecrübeli futbolcunun, 2027 yılında sona erecek kontratı 2030'a kadar uzatıltı ve maaşı da 1.7 milyon Euro'dan 2 milyon Euro seviyelerine çıkarıldı.

Ara transferde Gendson'a gelen 25 milyon Euro'luk teklifi Benfica'nın %50'lık payı nedeniyle geri çeviren siyah-beyazlılar, oyuncuyu iki sezon da oynatırsa Portekiz ekibine hiç pay vermeden bonservis gelirinin tamamına sahip olacak.