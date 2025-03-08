Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile kendine geldi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kısa vadeli hedeflerinin 41 puan barajını aşmak olduğunu belirterek, "Bugün sahada inanan bir takım vardı" dedi.