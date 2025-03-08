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Giriş Tarihi: 8.3.2025 21:19 Son Güncelleme: 8.3.2025 21:34

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile kendine geldi

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçında Antalyaspor 1-0 geride olduğu maçın son dakikalarında Gaich ile bulduğu 2 golle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı. Emre Belözoğlu, Onvo Antalyaspor ile ligdeki son 7 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile kendine geldi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kısa vadeli hedeflerinin 41 puan barajını aşmak olduğunu belirterek, "Bugün sahada inanan bir takım vardı" dedi.

ANTALYASPOR, EMRE BELÖZOĞLU İLE KENDİNE GELDİ

Emre Belözoğlu önderliğinde Onvo Antalyaspor, ligdeki son 7 maçında dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Antalyaspor, son 7 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu sonrası evinde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile kendine geldi
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