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Giriş Tarihi: 8.3.2025 07:38 Son Güncelleme: 8.3.2025 07:38

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transfer harekatı! İşte hamle yapılacak bölgeler...

Trendyol Süper Lig'de Ole Gunnar Solskjaer sonrası çıkışa geçen Beşiktaş, başkan Serdal Adalı, yeni scout şefi Eduard Graf ve Norveçli teknik adamla transfer planlaması için toplantı yapacak. İşte yeni sezona daha güçlü girmeyi isteyen siyah-beyazlılarda transfer hedeflenen pozisyonlar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transfer harekatı! İşte hamle yapılacak bölgeler...

Beşiktaş Başkanı Adalı, bir araya geldiği Solskjaer ve Graf'la gelecek sezonun çalışmalarını şekillendirdi.

Yakaladığı olumlu havayı aynı şekilde devam ettirmek, sonrasında da gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sık sık "Kaybedecek bir dakikamız dahi yok" diyen başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout direktörü Eduard Graf ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede Solskjaer'in istekleri doğrultusunda 5 mevkiye takviye yapılması kesinleşti. Graf; santrfor, bek, sağ stoper, sol kanat ve 6 numara transferleri için scout ekibinin yaptığı çalışmayı başkan Adalı'ya sundu.

İlk etapta önceliklerin belirleneceği ve bazı transferlerin sezon sona ermeden bitirileceği ifade edildi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transfer harekatı! İşte hamle yapılacak bölgeler...
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