Transfer zirvesi

Yakaladığı olumlu havayı aynı şekilde devam ettirmek, sonrasında da gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sık sıkdiyen başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout direktörü Eduard Graf ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Solskjaer'in istekleri doğrultusunda 5 mevkiye takviye yapılması kesinleşti. Graf; santrfor, bek, sağ stoper, sol kanat ve 6 numara transferleri için scout ekibinin yaptığı çalışmayı başkan Adalı'ya sundu.