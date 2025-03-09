Beşiktaş’tan flaş karar! Tam 9.5 milyar TL...

RAHAT BİR NEFES ALACAKLAR

Yüzde 2 ila yüzde 10'luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ve diğer ödemeler için ayrılacak. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyar TL'yi aşan faiz yükü bulunuyor. Faiz ve benzeri birçok konuda sıkıntıda olan siyahbeyazlı kulüp, sermaye artırımıyla rahat bir nefes almayı hedefliyor.