Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan flaş karar! Tam 9.5 milyar TL...
Giriş Tarihi: 9.3.2025 07:03 Son Güncelleme: 9.3.2025 07:06

Beşiktaş'tan flaş karar! Tam 9.5 milyar TL...

Kulüp Başkanı Serdal Adalı ile radikal kararlar almaya devam eden Beşiktaş yönetimi, Bankalar Birliği’ne olan borcunu kapatmak için sermaye artırımına gidiyor. Elde edilecek 9.5 milyar TL’lik fonun %90 ila %98’lik kısmı konsorsiyum kredi ödemelerinde kullanılacak. Böylece siyah-beyazlı kulüp yıllık 1.5 milyar TL’yi aşan faiz yükünden kurtulacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan flaş karar! Tam 9.5 milyar TL...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, göreve geldiği günden itibaren dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor. Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını açıklamıştı. Siyahbeyazlılar, bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu KAP'a bildirerek bunun ilk adımını attı.

Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından net 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor. Fonun %90 ila %98'lik kısmı Bankalar Konsorsiyumu'na kredi ödemeleri için kullanılacak.

RAHAT BİR NEFES ALACAKLAR

Yüzde 2 ila yüzde 10'luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ve diğer ödemeler için ayrılacak. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyar TL'yi aşan faiz yükü bulunuyor. Faiz ve benzeri birçok konuda sıkıntıda olan siyahbeyazlı kulüp, sermaye artırımıyla rahat bir nefes almayı hedefliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan flaş karar! Tam 9.5 milyar TL...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz