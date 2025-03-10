Hakem beni korkuttu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından şunları söyledi: "Çok kritik bir maç oynadık. Bu maçlara hazırlanırken üzerimizde stres var mı? Evet var. Rakibimiz ilk kez farklı bir savunma dizilişiyle karşımıza çıktı. Bu, hücumda üretmemizi engelleyen bir dizilişti. İlk yarı sonunda uyanmaya ihtiyacımız vardı ve uyanmayı başardık. Geriden gelip kazanmak çok önemli. 4'ü, 5'i de bulabilirdik, bu da psikolojimiz açısından daha iyi olurdu. Hakem çok fazla sarı kart gösterdi, bu da beni korkuttu. Gösterilen kartlar saha içi hamleleri yaparken bizi etkiledi. Ahmed'in pozisyonunda kartlık bir şey yoktu. Koridorun girişi o kadar kalabalık ki... Çok fazla güvenlik vardı. Bir şey yokken varmış gibi oldu. Artık önümüzde Antalyaspor maçı var, ona da en iyi şekilde hazırlanacağız."





DALYADA 100. GALİBİYET!

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, dün akşam Galatasaray'ın başında 100. Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 82 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Genelde ise 139 resmi müsabakada 100 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

İSYAN KIRMIZI GETİRDİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Alanyaspor ceza sahası içinde top, Morata ile ikili mücadeleye giren Aliti'nin koluyla temas etti. Sarı-kırmızılılar, uzun süre penaltı itirazında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, ilk yarı sonunda koridorda hakem Yasin Kol'a penaltı tepkisi gösterdi. Yaşananların ardından Alanyaspor'un profesyonel çalışanı sarı, Günay da kırmızı kart gördü. Günay'ın tribüne çıkmasının ardından G.Saray'ın yedek kulübesinde kalecisi kalmadı.