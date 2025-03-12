Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Giriş Tarihi: 12.3.2025 20:27

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA
Süper Lig’de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor: Ozan Ergün

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: Cihan Aydın

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz