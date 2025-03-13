Jose Mourinho: "Talisca bu yüzden ilk 11'de"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Yapmamız gereken şey, son saniyeye kadar savaşmak ve pes etmemek. Bu maçlarda atılan ilk gol psikolojik olarak çok önemli oluyor. Bazı değişiklikler yaptık. Rakibimiz daha defansif oynayacaktır. İlk maçta da bunu yaptılar, bizi kontra ataklarla cezalandırdılar. Bugün minimum iki farkla kazanmamız gerekiyor ve defansif olarak daha iyi olmalıyız." dedi.

TALISCA AÇIKLAMASI!

Açıklamalarına devam eden Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Bugün benim umduğum şey daha etkili oyun sergilemek ve gol yememek. Elimizde uzaktan şut konusunda en iyi oyuncu ile başlayacağız, o da Talisca. Onlar savunma odaklı oynayacaklar ve bu savunmayı kırmanın bir yönü de uzaktan şutlardır. Bu anlamda en etkili oyuncularımızdan biriyle maça başlayacağız."