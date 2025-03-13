Süper Lig’de 28. hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor.

Yarın Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)