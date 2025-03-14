Emre Belözoğlu’ndan Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı!

Antalyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza çok zor bir maç oldu. Gol yediğimiz dakikasına kadar çalıştıklarımızı uygulamaya çalışan oyuncu grubum vardı sahanın içinde. Onlarla baş etmek adına elimizden geldiğince dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Golü yiyene kadar da hep karşılık verdik. Geldiğim güne kadar Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray maçında da golü yedikten sonraki 30 dakikada, hatta maçın devamında da memnun olmadığım süreler olsa da yine de biz kendi gücümüze göre iyi işler çıkarıyoruz. Oyuncu grubum elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendimizi bir an önce bizi rahatlatacak pozisyona ulaşmak adına motive olmaya devam etmemiz gerekiyor. Özellikle kendi gücümüze yakın olan maçlarda. Bunlar bizim adımıza önemli. Yolumuz daha çok uzun. 30 puan var. Bunun minimum 10 puanı kazanıp, lige tutunmak istiyoruz. Antalyaspor olarak başka bir hedefimiz olmamalı, olamazda. Galatasaray'ı tebrik ederim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştılar böylesine güçlü bir takıma karşı" diye konuştu.

'GALATASARAY İLE FENERBAHÇE'Yİ AYIRT ETMEK ÇOK DOĞRU DEĞİL'

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok güçlü takımlar olduğuna vurgu yapan Emre Belözoğlu, bu iki takımı ayırt etmenin doğru olmadığını dile getirdi. Belözoğlu, "İki takımın da çok güçlü oyuncuları var. Birbirinden ayırt etmek çok doğru değil. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir oyunu var son dönemde. Galatasaray'ın uzun süredir ligde yenilmediğini söylememiz gerekiyor. Bugün çok coşkulu başladılar maça. Aslında o coşkuyu kırdık. 20 dakika istediğimiz gibi işler giderken golü yedik. Geçen seneki güçlü oyununun biraz gerisinde olduklarını düşünüyorum. Bu oyuncu gücü, teknik adamın da kazanma odaklı oyuna bakışı Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi bu ligde çok koparmış durumda. Her teknik adamın bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Ama yine de kendi adıma üzüldüğüm nokta da bu zaten. Hayatım boyunca hep kazanma odaklı bir sporcu oldum, teknik adam oldum. Bizim için de böyle mağlubiyetlerin çok acı olduğunu, bazen bu güç farkını kulübede yaşamanın çok zor olduğunu da kabul etmem gerekiyor. Eğer bu mesleği yapacaksam. İki takımdan birini ayırt etmek çok hakkaniyetli olmaz şu süreçte" yorumlarında bulundu.

'OSIMHEN LİGİN ÜSTÜNDE BİR OYUNCU'

Victor Osimhen'in ligin üstünde bir oyuncu olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Bence bu ligin üstünde bir oyuncu. İstediğiniz kadar bir şeyi çalışın, onu takip etmek üzere koşularını çalışın, biz bugün zaten o tek başına da olsa 3'lü bloğun arasına bu koşuları yapabileceğini düşündüğümüzden bu takip için çalışmıştık. Ama teknik adamlık böyle bir şey. İstediğimiz kadar konuşalım, istediğimiz kadar çalıştığımızı anlatalım bugün 90 dakikada bunun karşılığını veren oyuncu grubu oluyor" dedi.