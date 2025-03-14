Son dakika: Galatasaray - Antalyaspor | Karşılaşmanın 11’leri belli oldu

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.

LİGDE 27 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.