Son dakika: Galatasaray - Antalyaspor | Karşılaşmanın 11’leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Sara, Torreira, Barış Alper, Morata, Yunus, Osimhen
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Kelven, Veysel Sarı, Emrecan, Erdal, Soner, Safuri, Larsson, Van de Streek, Kaluzinski
HEDEF ÇİFT HANELİ FARK GÖRMEK
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor.
Galatasaray, karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.
Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.
İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.
LİGDE 27 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi.
Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlığı bulunmayan Cuesta da maç kadrosunda yer almadı.