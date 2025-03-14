Okan Buruk: "Mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"COŞKUMUZ ARTIYOR"

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Fenerbahçe'nin maçı eksik ama 10 puan öndeyiz. Onlar oynayacak şimdi.

Derbilerde, büyük maçlarda deplasmanda bile olsak, atmosfer iyiyse, iyi şeyler yaptık. %100 konsantre olmadığımız farklı atmosferlerde zorlandık. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız."