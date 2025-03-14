Osimhen'den geleceği için açıklama: "Sezon sonunda konuşacağız"

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

OSIMHEN: "ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Victor Osimhen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız.

Bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Saha dışında da kardeşiz. Galatasaray'da biz hep birbirimizin yanındayız. Birbirimizin arkasını kolluyoruz.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda."