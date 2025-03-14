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Giriş Tarihi: 14.3.2025 23:56

Yunus Akgün: "Bizim için çok önemli"

Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün: Bizim için çok önemli

Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

YUNUS: "OSIMHEN ÇOK ÖNEMLİ"

Yunus Akgün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçek Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizim motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra.

Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz."

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Yunus Akgün: "Bizim için çok önemli"
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