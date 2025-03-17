Fenerbahçe’de Edin Dzeko 5 maçtır sessiz!

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken üstlendi. Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski ile girdiği pozisyonları gole çeviremeyince maç 0-0 sona erdi. Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 62 yaparken, 1 maçı fazla olan lider Galatasaray ile puan farkı 9'a oldu.

LİGDE İÇ SAHADAKİ 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Ligin 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra sahasında oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Samsunspor ile golsüz berabere kalan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin iç sahadaki galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Sarı-lacivertliler sezonun geride kalan kısmında iç sahada oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE LİGDE SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Süper Lig'de 26 maçta kalesinde gördüğü 23 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda olan Fenerbahçe, Samsunspor maçında kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte son 3 Süper Lig maçında gol yememiş oldu. Bu dönemde Samsunspor ve Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Antalyaspor'u ise 3-0 mağlup etti.

JOSE MOURINHO, 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının 11'inde 5 değişiklik yaparak Samsunspor karşısında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Szymanski ve En Nesyri'yi yedek soyundurdu. Mourinho, bu isimlerin yerlerine Livakovic, Djiku, Oğuz Aydın, Tadic ve Dzeko'yu 11'de görevlendirdi.

LİVAKOVİC 15 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 62 gün aranın ardından formasına kavuşan Dominik Livakovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Konyaspor maçının son anlarında sakatlanan ancak maçı tamamlayan Livakovic; ligde 5, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Tecrübeli file bekçisi, ligde ve Avrupa'da ise 2'şer maçta kadroda yer almasına rağmen görev almamıştı. Hırvat kaleci, Samsunspor maçıyla birlikte 15 maç sonra bir karşılaşmada görev aldı.

EDIN DZEKO LİGDE 5 MAÇTIR SESSİZ

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde son 5 maçtır rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol gönderen 39 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçında sessiz kaldı. Öte yandan sezonun geride kalan bölümünde oynanan 26 lig maçının tamamında forma giyen Dzeko, 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.