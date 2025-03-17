Kocaelispor’a yaklaşılmıyor!

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, ikinci sıradaki Karagümrük ile kozlarını paylaşırken müsabaka 1-1 sona erdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın 46. dakikasında Kocaeli,69'da kırmızı-siyahlılar,skoru eşitledi. Ev sahibinden Yiğit Efe 89'da, Wesley de 90+7'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Böylece Kocaeli (59), Karagümrük (53) ile 6 puanlık farkı korudu. Diğer sonuçlar: Çorum FK-Keçiörengücü: 3-2, İstanbulspor- Gençlerbirliği: 5-0, Amed-Erzurum: 1-2.